La settimana degli ottavi di Coppa Italia si conclude all'Olimpico di Roma, con la qualificazione della Lazio ai quarti e l'eliminazione del Milan. Dopo 80' di parità arriva il lampo di Zaccagni, perfetto nella torsione area su corner che buca Maignan e spezza l'equilibrio, regalando l'immediata rivincita ai biancocelesti dopo il ko di misura in campionato.

La squadra di Sarri vince 1-0 e si qualifica al prossimo turno dove incontrerà il Bologna, che nel pomeriggio ha eliminato il Parma vincendo 2-1 in rimonta. 

Sezione: News / Data: Gio 04 dicembre 2025 alle 23:01
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
