Domani, sabato 6 dicembre 2025, Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, sarà allo stadio Meazza di Milano per la partita Inter-Como, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità, che si svolgeranno dal 6 all'8 dicembre durante la 14esima giornata della Serie A Enilive.

Il Ministro Locatelli scenderà in campo per salutare i calciatori della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (DCPS) che indosseranno le maglie con le scritte #IoValgo #IlCalcioèdiTutti, confezionate appositamente per la Giornata del 3 dicembre dal Ministero per le Disabilità e dalla DCPS della FIGC.

"L’iniziativa – spiega il Ministro Locatelli – rientra tra le diverse attività di sensibilizzazione che abbiamo voluto per la Giornata del 3 dicembre. Ringrazio la FIGC, le Leghe di Serie A, B e Lega Pro, LND e la Divisione Femminile per l’impegno nella promozione di un nuovo sguardo che metta in evidenza le potenzialità di ogni persona senza fermarsi ai limiti. Perché ogni persona ha un valore sul quale possiamo investire di più come istituzioni, come mondo privato e come singoli cittadini, senza lasciare indietro nessuno".