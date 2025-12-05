Arrivano le quote per quel che riguarda la sfida di domani alle 18 tra Inter e Como a San Siro. Secondo quanto stabilito dai bookmakers, l'Inter si gioca a 1,50 (su Planetwin e Goldbet), il pari a 4,35 e la vittoria esterna a 6,25. A 1,72 l'Over, a 2 l'Under. Il risultato esatto di 2-0, verificatosi in entrambi gli scontri diretti della passata stagione, si gioca a 7, come l'1-0, mentre l'1-1 è a 7,25, lo 0-0 a 11, lo 0-1 a 14 e l'1-2 a 19.

Tra i marcatori, è in lavagna a 2,40 la rete di Lautaro Martinez e a 2,50 quella di Marcus Thuram, così come quella di Pio Esposito. A 5, invece, una rete di Nico Paz e a 4,50 quella di Douvikas.