Torna a sorridere Maurizio Sarri che dopo il ko nella scorsa giornata di Serie A contro il Milan ritrova la vittoria proprio contro i rossoneri eliminandoli dalla Coppa Italia. "Queste sono delle situazioni in cui ho gusto: grandi difficoltà fin da giugno e luglio, tantissimi infortuni però poi è una squadra che si fa allenare. Io durante la settimana mi diverto. Poi la domenica alle volte mi arrabbio, perché abbiamo a livello tecnico abbiamo qualcosa in meno di altre squadre" ha detto l'allenatore della Lazio a SportMediaset dopo il triplice fischio.

È la risposta migliore che poteva avere?

"Ci ha fatto piacere che all'Olimpico sono arrivate oltre 40mila persone che hanno fatto un tifo feroce. Mi ha fatto piacere per loro e per i ragazzi. Sabato li ho visti mortificati e umiliati. A eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante. Non abbiamo tempo neanche di essere contenti perché domenica ci aspetta una partita difficile".

Come ti aspetti i prossimi 5 mesi?

"Mi aspetto di dover continuare a lavorare. Se arrivassimo a fine stagione e siamo convinti di avere sette, otto giocatori su cui innestare due-tre di qualità sarebbe tanta roba. Se riusciamo a costruire una bella base è già qualcosa di importante. Nei prossimi cinque mesi ci sarà da lavorare".