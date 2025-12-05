Diouf appare in vantaggio per giocare a destra domani contro il Como a San Siro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il ballottaggio in fascia con Carlos Augusto, comunque, resta aperto. E non è l'unico.

Zielinski si gioca una maglia con Sucic e il recuperato Mkhitaryan, mentre in difesa Acerbi appare davanti a Bisseck. Rispetto al Pisa, tornano dal 1' i vari Sommer, Akanji, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Dimarco e Lautaro. Dovrebbe, quindi, ricostituirsti la Thu-La, anche sein panchina Pio e Bonny scalpitano. Restano in quattro ancora ai box: Dumfries, Darmian, Palacios e Di Gennaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram.