L'attacco continua ad essere un punto di forza dell'Inter. Come ricorda Tuttosport, arrivati ad inizio dicembre il quartetto formato da Lautaro, Thuram, Pio Esposito e Bonny ha già firmato 25 gol complessivi. Numeri impressionanti sia in relazione alla scorsa stagione, quando la ThuLa aveva segnato 10 reti con sole altre 3 dal trio Taremi-Arnautovic-Correa (uno a testa).

Anche il confronto con le altre squadre nella stagione attuale non regge. La squadra più vicina è il Bologna con 20 gol (8 Orsolini, 5 Castro, 4 Odgaard e 3 Dallinga), tutte le altre - Napoli, Milan, Roma, Como, Bologna e Juventus - non superano quota 16.