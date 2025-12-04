L'avventura di Valentin Carboni al Genoa va avanti tra difficoltà e poco spazio in campo, prima con Patrick Vieira e ora con Daniele De Rossi. L'argentino, passato al Grifone in prestito secco dall'Inter nell'ultima estate, sarebbe ora finito nel mirino di un altro club di Serie A in vista della sessione di mercato invernale: come riporta Nicolò Schira su X, infatti, il Pisa ha chiesto informazioni per il prestito di sei mesi del classe 2005. Lo stesso tentativo è stato fatto per Tommaso Baldanzi della Roma.