Nel corso di un'intervista rilasciata a News.Superscommesse.it, l'ex attaccante Francesco Baiano, per tutti Ciccio, ha espresso un personale giudizio sul lavoro di Cristian Chivu in questa prima fase di stagione sulla panchina dell'Inter: "Come voto gli do 7, perché non era semplice prendere il posto di Simone Inzaghi, dopo tanti anni nei quali quest’ultimo aveva vinto un solo scudetto, ma aveva portato l’Inter stabilmente ai vertici del calcio italiano e internazionale. Chivu veniva soltanto dalle giovanili e da qualche mese a Parma e non era affatto scontato ricoprire così bene un posto che scottava, dove sei costretto a vincere, anche se va detto che ha a disposizione una squadra veramente forte”.