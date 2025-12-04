Le voci sul possibile interesse dell'Inter per Mike Maignan non convincono Massimo Ambrosini. Ospite di Cronache di Spogliatoio, l'ex centrocampista del Milan dice la sua sul portiere francese che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il club rossonero: "Secondo me il discorso non è paragonabile a quello che facemmo noi quando eravamo calciatori con Maldini, anche perché non è una questione di smetto o continuo. Lì è vado a giocare da un'altra parte, oppure... ma secondo me lui non andrebbe all'Inter".