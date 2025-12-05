Inter-Como metterà di fronte Cristian Chivu e Cesc Fabregas, ovvero l'attuale allenatore dei nerazzurri e quello che sarebbe potuto diventarlo. Il 4 giugno, ricorda Tuttosport, Piero Ausilio andò in missione a Londra per provare a strappare il tecnico spagnolo ai lariani: niente da fare. Sei mesi dopo Fabregas sfiderà l'allenatore che ha preso il suo posto.

Ad oggi i lariani hanno perso una sola volta e hanno solo tre lunghezze di distacco dall'Inter. Hanno anche la miglior difesa del campionato con sole sette reti incassate, a pari merito con la Roma e possono contare sul talento di Nico Paz. Se quindi Fabregas ha confermato le sue qualità, dall'altro lato l'Inter non si è certo pentita di aver scelto Chivu, che ha eliminato le scorie della passata stagione e riportato la squadra sui binari giusti. Ci sono ancora dei difetti, i ko negli scontri diretti ad esempio.

Sul quotidiano si ricorda anche che i due tecnici si sono già sfidati il 3 maggio scorso in un Parma-Como finito 0-1, motivo in più per Chivu per "vendicarsi".