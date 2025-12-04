Nel suo video odierno sul canale di Fabrizio Romano, Matteo Moretto parla così del futuro della porta dell’Inter: “L’Inter è già alla ricerca di un profilo per giugno, Sommer è in scadenza e ci devono ancora essere dei colloqui. L’Inter intanto sta già lavorando in caso di addio dello svizzero a fine anno. L’idea del club è quella di puntare su profili giovani che possano dare un valore aggiunto importante al club”.