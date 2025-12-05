"Proprio quando la lunga attesa stava iniziando a scoraggiare l’ambiente, il nuovo pendolino nerazzurro ha fatto capolino al Meazza. Serviranno ovviamente conferme, ma l’exploit di Andy Diouf contro il Venezia è presupposto incoraggiante per Cristian Chivu". Anche il Corriere dello Sport oggi celebra l'exploit del francese, passato da corpo estraneo a risorsa importante per il tecnico romeno.

"Spostato a destra nella contingenza particolare, ha dato la sensazione di trovarsi molto più a suo agio rispetto a Carlos Augusto. Ha aggredito il binario di riferimento con falcate arroganti, tornando a dare anche su quel versante la spinta che mancava ormai da prima del forfait di Dumfries. Lo ha fatto a modo suo, tagliando spesso in diagonale la metà campo avversaria per sfruttare il piede mancino. Come in occasione del gol, segnato però di destro, dopo aver chiuso con tempismo perfetto il triangolo con Frattesi. Trovarsi lì a piede invertito è stato più un beneficio per lui che per gli avversari, disorientati proprio dal tipo di movimento", spiega il quotidiano romano.

Ci sarà bisogno di nuove verifiche, magari una immediata con il Como. Ma intanto anche Diouf è entrato nelle rotazioni. E non era affatto scontato visti i primi mesi.