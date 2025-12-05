Dario Canovi non si aspetta movimenti in entrata da Inter e Napoli nel mercato di gennaio: "Sono due squadre complete e non hanno bisogno di fare nulla", ha spiegato il decano dei procuratori italiani a Tuttomercatoweb.com. Nel corso di un'intervista nella quale ha criticato lo spettacolo offerto dalla nostra Serie A: "Il Milan ha un grande portiere, una grande difesa, gli basta un gol e vince la partita. Vedere il Milan è una delle cose più noiose che si possa fare. Di una cosa sono sicuro: indipendentemente dai risultati, guardare una partita del campionato italiano è noioso. Il nostro calcio è inguardabile".