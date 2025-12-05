È Marco Di Bello l'arbitro designato dell'AIA per dirigere Inter-Como, match in programma domani alle ore 18 a San Siro e valido per la 14esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Brindisi avrà come assistenti Imperiale e Bianchini, con Piccinini nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece la coppia Gariglio-Guida. Il big match Napoli-Juventus è invece affidato a La Penna.

SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/12 h. 15.00

PAIRETTO

BINDONI – SCARPA

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MARINI

AVAR: FOURNEAU

INTER – COMO Sabato 06/12 h. 18.00

DI BELLO

IMPERIALE – BIANCHINI

IV: PICCININI

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

H. VERONA – ATALANTA Sabato 06/12 h. 20.45

MARIANI

ROSSI L. – BIFFI

IV: COLLU

VAR: AURELIANO

AVAR: GHERSINI

CREMONESE – LECCE h. 12.30

MUCERA

COSTANZO – PASSERI

IV: MASSA

VAR: PRONTERA

AVAR: MARINI

CAGLIARI – ROMA h. 15.00

ZUFFERLI

TEGONI – FONTEMURATO

IV: DI MARCO

VAR: GUIDA

AVAR: PEZZUTO

LAZIO – BOLOGNA h. 18.00

FABBRI

PRETI – POLITI

IV: SACCHI J.L.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: NASCA

NAPOLI – JUVENTUS h. 20.45

LA PENNA

PERETTI – COLAROSSI

IV: CREZZINI

VAR: ABISSO

AVAR: AURELIANO

PISA – PARMA Lunedì 08/12 h. 15.00

DOVERI

MONDIN – LUCIANI

IV: PERRI

VAR: CAMPLONE

AVAR: PEZZUTO

UDINESE – GENOA Lunedì 08/12 h. 18.00

MARESCA

ROSSI C. – CEOLIN

IV: GALIPO’

VAR: MAGGIONI

AVAR: MARINELLI

TORINO – MILAN Lunedì 08/12 h. 20.45

CHIFFI

BACCINI – BERCIGLI

IV: TREMOLADA

VAR: GHERSINI

AVAR: ABISSO