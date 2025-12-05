Il Milan può vincere lo scudetto. Parola di Dejan Savicevic, intercettato da MilanNews.it a margine della presentazione dell'Album dei calciatori presso l'Edicola Panini di piazzale Lavater a Milano: "Sicuramente il Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto, lo ha dimostrato fino ad adesso. Credo che Allegri potrà lottare e lo spero come milanista di poter vincere lo scudetto. Però ci sono anche altre squadre forti, come l'Inter e come la Roma che sta facendo molto bene".

Poi un pensiero sulla questione Mike Maignan: "Ma che cambiare? Tutto dipende da lui, ha già dimostrato di essere un grandissimo portiere: io vorrei che lui restasse nel Milan ma dipende dai dirigenti e dalla sua voglia di voler rimanere nel Milan"