L'Argentina può concedere il bis al Mondiale 2026, secondo Gabriel Omar Batistuta: "La quarta stella? Sono convinto che la squadra sia pronta, non vedo perché non possa riuscire a farcela. Siamo favoriti, ma questo non ci dà la garanzia di laurearci campioni", ha detto a Olé l'ex bomber di Fiorentina e Roma. Prima di esaltare i due centravanti a disposizione di Lionel Scaloni: "Lautaro o Alvarez? Non cominciate a esagerare con queste cose, dobbiamo goderceli entrambi perché sono fortissimi. Poi deciderà l'allenatore, ma non tutte le Nazionali hanno questo tipo di 'problema'".