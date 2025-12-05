Sarà lotta a tre per lo scudetto, secondo Stephane Dalmat: "Per me l'Inter resta la squadra più completa avendo la rosa più lunga. Poi non posso non citare i campioni in carica del Napoli, inoltre dico il Milan che ora potrà concentrarsi solo sul campionato", le parole a Tuttomercatoweb.com dell'ex centrocampista. Che, parlando della sua Inter, ha spiegato di non vederla ancora al top, nonostante i risultati in Italia e in Europa suggeriscano il contrario. Quel che è certo, per Dalmant, è che il gruppo non ha subito il contraccolpo per l’avvicendamento in panchina tra Chivu e Inzaghi: "Il cambio è stato assorbito bene: il tecnico romeno è l’uomo giusto e può fare grandi cose con i nerazzurri".

Parlando dei francesi che stanno ben figurando nel nostro campionato, Dalmat dà un consiglio per gli acquisti a Marotta e Ausilio: "Koné della Roma è fortissimo, per me sarebbe un acquisto perfetto per l’Inter nella prossima stagione".