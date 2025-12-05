È Federico Dimarco il Betsson Player of the Month di novembre scelto dai tifosi dell'Inter. Il laterale mancino nerazzurro è stato votato dai fan nerazzurri come miglior giocatore del mese attraverso i canali social ufficiali del club.

"L'esterno nerazzurro - si legge nella motivazione di Inter.it - si è distinto nelle sei sfide giocate dall'Inter nel mese di novembre tra Campionato e Champions League grazie alla sua corsa, alla sua qualità e alla sua spinta offensiva. In Serie A ad oggi è il giocatore che ha creato più occasioni, ben 34, quattro delle quali trasformate in passaggi vincenti. L'ultimo assist l'ha servito con un cross preciso dalla sinistra per Bonny, contribuendo al successo casalingo contro la Lazio".