Si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel per Davide Frattesi, che per la prima volta in stagione, col Venezia, ha messo nelle gambe 90 minuti corposi, utili a quel progetto di farlo tornare al top della condizione fisica. Si è mosso bene - come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport - e ha fornito passaggi importanti ai compagni, come l'assist a Diouf in occasione del primo gol nerazzurro. E ora Chivu spera di rivederlo ai suoi standard per farne un valore aggiunto.

"Frattesi per il momento è ancora costretto a fare i conti con una condizione fisica migliorabile, conseguenza diretta dell’operazione che questa estate non gli ha permesso di affrontare la preparazione nella maniera più opportuna - spiega la rosea -. Si riferiva principalmente a questo Chivu nelle interviste post gara, quando ha parlato di «qualche problemino mai comunicato». Partendo dall’entità dell’infortunio: in sede di intervento i medici si erano resi conto che la Sports Hernia del centrocampista fosse in realtà tripla, quindi con un quadro ben più complicato del previsto. Superata la prima difficoltà, anche il ragazzo ci ha messo del suo. Spinto infatti dalla voglia di tornare subito in campo, si è rimesso al lavoro un po’ troppo in fretta. Il tentativo di ripagare la fiducia incassata di Chivu fin dal primo giorno gli ha provocato infatti un doloroso versamento per il quale ha poi dovuto rallentare nuovamente in attesa che si riassorbisse. Tutto ciò ha intralciato pesantemente il percorso atletico del giocatore, che ora però punta a lasciarsi la brutta avventura alle spalle".