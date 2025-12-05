Tre uomini e una... maglia da titolare. Luis Henrique, Diouf e Carlos Augusto si giocano un posto sulla destra in vista del match di domani con il Como.

"L’ex Lens e l’ex Monza hanno disputato 90’ in Coppa Italia contro il Venezia mentre l’ex Marsiglia è stato sostituito al quarto d’ora della ripresa, risparmiandosi la mezz’ora finale - sottolinea il Corsport -. Si tratta di dati di fatto che Chivu terrà senz’altro in considerazione, così come sul piatto della bilancia sarà messo l’ottimo momento vissuto da Diouf come spiegato nell’articolo a parte. Di certo questa situazione in casa nerazzurra durerà ancora per un po’, visto che si punta a recuperare per la Supercoppa in Arabia sia Dumfries sia Darmian e di conseguenza bisognerà sopperire alla loro assenza non solo con il Como, ma anche contro Liverpool e Genoa prima della parentesi saudita e di eventuali recuperi degli infortunati".