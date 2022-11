Sulley Muntari, ex centrocampista di Inter, Milan, Sunderland e Udinese, ha annunciato il suo ritiro dall'attività agonistica nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sports. Muntari era tornato in Ghana per vestire la maglia degli Hearts of Oak dopo tre anni di assenza dal calcio dopo un periodo con la squadra spagnola dell'Albacete, ma ha rivelato che ora ha definitivamente appeso le scarpe al chiodo: "Ho fatto solo qualche mese con la squadra locale. Mio figlio voleva che giocassi. Non ho giocato per quasi tre anni, poi mio figlio ha deciso di chiedermi di andare a giocare. L'ho fatto, ma ora ho finito!".