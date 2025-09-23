Benjamin Pavard protagonista in serata della vittoria del Marsiglia contro il PSG in Ligue 1. Il difensore ex Inter ha commentato così su Instagram questo importante passo in avanti collettivo: "Orgoglioso di questa squadra! Che atmosfera, che atmosfera! Abbiamo lavorato molto bene". E sui social circola un video, al termine della partita, dove Pavard ha gli occhi della tigre e dimostra di essersi subito integrato molto bene nella squadra di De Zerbi.