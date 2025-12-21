Dopo l'esperienza dal 2021 al 2024 sulla panchina dell'Inter Women, adesso Rita Guarino è pronta a una nuova avventura. Secondo i colleghi di BBC Sport, Il West Ham è pronto a consegnargli la panchina dopo l'esonero di Rehanne Skinner. Per l'ex allenatrice di Juventus e Inter si tratta del primo incarico dirigenziale fuori dall'Italia.

West Ham are set to appoint Rita Guarino as their new women’s team manager following the sacking of Rehanne Skinner



This will be the Italian's first management role outside of Italy having managed Inter Milan and Juventus. pic.twitter.com/A7b8eVCNLM — BBC Sport (@BBCSport) December 21, 2025