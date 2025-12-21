Dopo l'esperienza dal 2021 al 2024 sulla panchina dell'Inter Women, adesso Rita Guarino è pronta a una nuova avventura. Secondo i colleghi di BBC Sport, Il West Ham è pronto a consegnargli la panchina dopo l'esonero di Rehanne Skinner. Per l'ex allenatrice di Juventus e Inter si tratta del primo incarico dirigenziale fuori dall'Italia.

