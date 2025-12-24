Un altro Esposito alla Sampdoria. Dopo Sebastiano, che in Serie B ha vissuto un'importante esperienza in blucerchiato, secondo Tuttosport starebbe per approdare a Genova anche Salvatore. Uno spostamento di pochi chilometri, dato che il centrocampista ex Inter, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro proprio come i due fratelli, è oggi un giocatore dello Spezia

Salvatore Esposito era nel mirino dei liguri già in estate, ma l'affare è poi saltato. Ora invece i tempi sembrano maturi per un trasferimento e un'altra vecchia conoscenza interista (Mulattieri) è nel mirino per l'attacco. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 24 dicembre 2025 alle 16:00
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print