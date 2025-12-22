Come ogni anno l'IFFHS, la Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio,ha stilato la classifica dei migliori tecnici del pianeta: il 2025 ricco di trionfi vissuto col Paris Saint-Germain ha portato alla logica incoronazione di Luis Enrique, che succede a Carlo Ancelotti nell'albo d'oro. Luis Enrique precede Enzo Maresca del Chelsea e Hansi Flick del Barcellona.

Presenti anche altri due allenatori italiani, ovvero Antonio Conte e Simone Inzaghi: il primo si è classificato al sesto posto (21 punti), spuntandola di poco proprio sul piacentino (settimo a quota 17).