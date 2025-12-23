Non ci sarà la sfida da ex per Andrea Zanchetta domenica a Monza, dove l'Inter Under 23 attende il Novara. Il tecnico campione d'Italia uscente con la Primavera dell'Inter, infatti, è stato esonerato dalla guida tecnica della squadra biancoazzurra dopo il pesantissimo ko interno per 3-0 contro l'Ospitaletto Franciacorta. La società piemontese ha congedato Zanchetta col comunicato di rito nel quale gli vengono augurate le migliori fortune per il prosieguo del percorso professionale.

Per la sua successione, rivela il portale La Voce - Novara e Laghi, sono al vaglio tre nomi: Aimo Diana, fresco di esonero dall'Union Brescia; Marco Zaffaroni e Andrea Dossena.