Gol del 3-0 quello segnato da Mauro Icardi un paio di giorni fa con il suo Galatasaray contro il Kasimpasa. Rete valsa all'ex capitano dell'Inter un record storico: con il tris rifilato ai biancoblu, l'argentino firma il suo 60esimo score con la maglia del Cimbom e diventa il miglior marcatore non turco della storia del club. L'ex numero 9 dei nerazzurri ha superato Gheorghe Hagi, che con le sue 59 reti aveva detenuto il record fino a questo momento.