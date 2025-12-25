Ci sono eventi che stravolgono la prospettiva di una vita. Quando non perdi solo un compagno di squadra, ma assisti alla brutalità di una morte violenta, tutto il resto passa inevitabilmente in secondo piano. È quanto accaduto a Felipe Caicedo, ex attaccante di Lazio, Genoa e Inter, che sta seriamente valutando di dire addio al calcio giocato.

Il 18 dicembre, in pieno giorno, la città di Guayaquil è stata scossa dall’omicidio di Mario Pineida, calciatore del Barcelona Sporting Club, ucciso a colpi d’arma da fuoco insieme alla moglie. Una tragedia che ha sconvolto l’Ecuador e colpito profondamente anche Caicedo, oggi 37enne, che con Pineida condivideva l’ambiente e lo spogliatoio.

Un dolore troppo grande da metabolizzare, al punto da spingere l’attaccante a rimettere in discussione tutto. “Molto probabilmente mi ritirerò. Non ho intenzione di continuare”, ha dichiarato Caicedo. “La morte di Mario mi ha segnato profondamente e non voglio più sapere niente di calcio”. Parole che raccontano un uomo prima ancora che un calciatore. Caicedo ha poi confermato che non proseguirà la sua avventura al Barcellona SC: “Non resterò al club. Sono una persona che vive di momenti e quando ho deciso di venire qui l’ho fatto più con il cuore che con la testa”.