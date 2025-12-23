Dejan Stankovic è tornato alla Stella Rossa. L'ex centrocampista nerazzurro, già giocatore dei biancorossi dal 1992 al 1998 e tecnico dello stesso club dal 2019 al 2022, è ufficialmente il nuovo allenatore della squadra.

Raggiunge un altro ex interista, Marko Arnautovic, dalla scorsa estate attaccante della Stella Rossa. Stankovic ha firmato fino al 2028 dopo essersi dimesso alcune settimane fa dallo Spartak Mosca.