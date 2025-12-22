Marcelo Brozovic e Antonio Conte si sono incontrati nell'albergo che ospita a Riad il Napoli in vista della Supercoppa Italiana. Il croato ha giocato nell'Inter anche durante l'era Conte a Milano e oggi è un giocatore dell'Al-Nassr. La foto dell'incontro è stata riportata da Sportitalia.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Lun 22 dicembre 2025 alle 12:14
Autore: FcInterNews Redazione
