Marcelo Brozovic e Antonio Conte si sono incontrati nell'albergo che ospita a Riad il Napoli in vista della Supercoppa Italiana. Il croato ha giocato nell'Inter anche durante l'era Conte a Milano e oggi è un giocatore dell'Al-Nassr. La foto dell'incontro è stata riportata da Sportitalia.

