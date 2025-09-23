In campo è uno dei tasselli inamovibili del Napoli di Antonio Conte. E adesso Matteo Politano è pronto a prolungare il suo rapporto con il club partenopeo. Secondo Sky Sport, l'esterno rinnoverà il suo contratto fino al 2028. Annuncio previsto nella giornata di domani. Dopo oltre sei stagioni con la casacca partenopea, l'ex Inter continuerà così il suo percorso al Napoli.