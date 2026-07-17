Robin Gosens lascia la Fiorentina e saluta l'Italia con un lungo post sui social: "Quando due anni fa ho avuto la possibilità di giocare per la Fiorentina ero felice. Non avrei mai potuto immaginare quanto sarei diventato ancora più felice nel corso del tempo. Abbiamo trovato una casa. Il primo anno qui è andato incredibilmente bene. Il secondo, incredibilmente male. Ma quello che non è mai cambiato è il fatto che ogni singolo giorno ho lasciato qui la mia vita. In campo e fuori. E che mi sono sempre comportato in modo corretto nei confronti di tutti. Oggi si chiude un capitolo che non pensavo si sarebbe chiuso. Non così, non in questo modo e nemmeno con queste dinamiche. Arriva inaspettato, ed è proprio per questo così doloroso".

L'ex Inter ha anche fatto una riflessione sull'addio: "Negli ultimi giorni ho passato molto tempo a riflettere perché il nostro cuore è molto legato a questa città e a questa società. Sono andato ad allenarmi senza creare caos e ancora sto provando a capire cosa è successo in così poco tempo. La drastica decisione di escludermi dalla rosa mi ha colpito profondamente perché credo che questa storia avrebbe meritato un fine diverso. Le società vogliono giustamente identificazione, riconoscenza, rispetto ed impegno questo però vale anche viceversa. Io credo di aver sempre dato tutto questo. Avrei voluto tanto lottare per il mio posto. Ma lottare ha senso solo se esioste la possibilità di vincere. Da parte mia, me ne vado via solo con gratitudine. Gratitudine per il tempo intenso e bellissimo trascorso in questa società, in questa città incredibile".

Ora giocherà nello Schalke: "Lo Schalke 04 ha ingaggiato Robin Gosens, 24 volte nazionale tedesco. Il laterale arriva dall'ACF Fiorentina con la formula del prestito e indosserà la maglia numero 8 con il club di Gelsenkirchen".