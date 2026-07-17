Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi ha parlato del rendimento di Lautaro Martinez in questo Mondiale dove si è rivelato decisivo partendo dalla panchina nella fase a eliminazione: "Ha il riconoscimento da parte del tecnico, per me sarà comunque parte della finale, che sia titolare o in corsa. Poi avendo visto il gol decisivo in semifinale, potrebbe giocare titolare. Ma in finale i personalismi vengono messi da parte".

Come vede il mercato dell'Inter?

"Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno sempre fatto un grande lavoro, tenendo alto il valore. Ha preso sempre ottimi parametri zero, vedi Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram per ultimi. Ovviamente qualcosa lo puoi sbagliare, quando non hai liquidità devi avere idee e rischiare su qualche giocatore, e non è semplice per un piazza come quella di Milano. Giocare a San Siro non è semplice".