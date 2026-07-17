La Coppa del Mondo avrà un nuovo simbolo della vittoria. Oltre al tradizionale trofeo e alle medaglie d'oro, la Nazionale che domenica conquisterà il titolo iridato nella finale tra Argentina e Spagna riceverà anche un esclusivo anello personalizzato, ispirato alla tradizione delle grandi leghe sportive statunitensi come NBA, NFL, NHL e MLB. Si tratta di una novità assoluta introdotta dalla FIFA come riportato dall'Ansa.

La cerimonia e la premiazione

Saranno 30 gli anelli destinati ai componenti della squadra campione. In un primo momento verranno consegnate versioni provvisorie al capitano e al commissario tecnico durante la cerimonia di premiazione, mentre successivamente ogni vincitore riceverà un modello realizzato su misura e personalizzato con i dettagli della nazionale trionfatrice. Ogni anello presenterà su un lato il trofeo della Coppa del Mondo e sull'altro elementi identificativi della squadra vincente.

La FIFA ha inoltre annunciato la produzione di un'edizione limitata di 2.026 anelli: oltre ai 30 destinati ai campioni del mondo, i restanti 1.996 saranno messi in vendita come memorabilia ufficiali per i tifosi. L'iniziativa rappresenta un ulteriore richiamo alla cultura sportiva nordamericana, già protagonista di questa edizione del Mondiale, e punta a trasformare l'anello in un nuovo emblema del successo iridato.