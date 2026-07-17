Sarà quindi l'esperto sloveno Slavko Vincic a dirigere la finalissima dei Mondiali di domenica sera tra Argentina e Spagna a East Rutherford. Parlando ai canali ufficiali della FIFA, il capo internazionale degli arbitri Pierluigi Collina ha commentato così la decisione: "Ovviamente è emozionante per l'arbitro, ma lo è molto anche per me. È la terza volta che mi capita e sento sempre la pelle d'oca quando prendo questa decisione. La motivazione per cui abbiamo fatto questa scelta non è facile da spiegare: è un lungo processo, molti pezzi del puzzle devono essere combinati per ottenere l'immagine dell'arbitro perfetto per la partita, è un processo lungo che segue il corso della competizione".