Arrivano ulteriori informazioni sull’interesse dell’Arsenal per Francesco Pio Esposito. Come riportato da Nicolò Schira, ieri uno scout dei Gunners era a San Siro per monitorare la prestazione del giovane attaccante nel big match Inter-Juventus. 

Un affare difficile: i nerazzurri considerano il 2005 centrale nel progetto, al punto da star già pianificando il rinnovo fino al 2031.

Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 23:47
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture
Print