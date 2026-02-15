Hernanes, presente negli studi di DAZN, ha commentato il discusso episodio dell'espulsione di Kalulu nel primo tempo di Inter-Juve: “Qui non è parlare di calcio, è parlare di regolamento. Io dovevo commentare un passaggio sbagliato di Miretti, non queste cose. La mentalità di Bastoni e di Vergara, che esultano, deve essere combattuta. I ragazzi devono andare in campo per giocare a calcio".