Tiene banco tra gli addetti ai lavori il caso Pierre Kalulu. Ad esprimersi è anche l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, che come altri ritiene l'episodio un colpo al cuore per la credibilità del nostro calcio: "Sinceramente io non entro nei giudizi personali, non mi piace fare processi mediatici, però sicuramente una cosa è certa: il calcio sta perdendo di credibilità. Mi auguro che d'ora in poi, si possano fare meno errori, però ripeto, mi fermo qua perché ho deciso dall'inizio di non parlare degli arbitri".

Nelle sue dichiarazioni c'è anche una stilettata nei confronti del tecnico dell'Inter Cristian Chivu: "Ho sentito da poco la dichiarazione di un allenatore, non faccio nomi. Ha detto così: 'Sarebbe bello che quando un allenatore ha un episodio a favore vada in sala stampa e si lamenti per l'episodio che ha avuto a favore'. Mi fermo qua: penso solo che abbiamo bisogno di ritrovare credibilità".