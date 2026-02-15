Fernando Orsi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato quanto accaduto ieri sera a San Siro in Inter-Juventus, soffermandosi in particolar modo sulle polemiche generate dall'espulsione di Kalulu prima della fine del primo tempo.

"Va trovata una punizione per i simulatori, perché questo è anticalcio. Non c'è da discutere su questo - le sue parole -. Da Bastoni mi aspettavo qualcosa di diverso, che dicesse di essere caduto da solo. Questo sarebbe stata una bella cosa".

"Rocchi ha ragione sui simulatori, non è giusto, è antisportività - le sue parole -. L'esultanza stride ma non facciamoli passare per mostri".