Mattia Almaviva, giocatore della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali dopo vittoria contro l'Inter: "Sapevamo che eravamo in un campo difficile e lo abbiamo visto subito nei primi minuti, quando siamo andati in svantaggio, ma abbiamo saputo reagire e rimetterla sulla nostra strada".

Come valuti la tua prova?

"Cerco sempre di dimostrare in campo quello che so fare e, quando il mister mi dà l’opportunità, cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Poi il gol arriva dopo, ma c’è stata una prestazione di squadra e anche individuale di cui sono molto contento; però queste sono cose che arrivano dopo la prestazione, quindi sono contento. Era una partita molto, molto difficile, su un campo, come ho detto prima, molto, molto difficile e siamo tutti contenti per la vittoria".