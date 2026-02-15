Emanuele Giaccherini, presente negli studi di DAZN dopo il derby d'Italia, ha voluto pronunciarsi sull'episodio che ha portato all'espulsione di Kalulu. Di seguito le sue parole: "Il braccio di Kalulu? Nooo, questa è una carezza. Io credo che La Penna sia stato anche disturbato dalla velocità, è stata un'azione molto veloce. A me ha dato fastidio... sono un po' infastidito anche per l'esultanza di Bastoni dopo il fatto". Le parole riprese da Tuttojuve.com.