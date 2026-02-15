Prova a vedere il bicchiere mezzo pieno Giovanni Valenti, allenatore del Parma Femminile, dopo la sconfitta beffa rimediata quest'oggi in casa contro l'Inter Women: "C’è un po’ di rammarico per il risultato finale, ma sono molto orgoglioso delle ragazze per la prestazione che hanno fatto. Quando giochiamo qui a Noceto c’è sempre un bellissimo clima e la squadra lo percepisce, riuscendo a portarlo in campo. Affrontavamo una delle squadre più forti del campionato, probabilmente quella che sta attraversando il momento migliore della stagione: oggi sono a undici vittorie consecutive. Siamo andati davvero vicini a un risultato importante e prestigioso. Non ho nulla da recriminare alla squadra, anzi faccio i complimenti alle ragazze per quello che hanno messo in campo.

Prosegue Valenti: "È stato un peccato l’episodio del rigore che ha riaperto la partita. Dopo quel momento abbiamo cambiato sistema di gioco, alzato il pressing e siamo riusciti a stare più stabilmente nella metà campo avversaria, trovando il gol del pareggio con Leskinen, alla quale faccio i complimenti. Complimenti anche a Caterina Ambrosi per il primo gol stagionale in Serie A. Credo che la partita avrebbe potuto tranquillamente chiudersi in pareggio. C’è dispiacere per aver subito gol negli ultimi minuti, ma anche consapevolezza che la prestazione c’è stata e che prima o poi l’episodio favorevole arriverà anche per noi".