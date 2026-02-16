Non si placano le polemiche attorno a Inter-Juventus. L’episodio del secondo giallo sventolato a Pierre Kalulu per il contatto con Alessandro Bastoni continua a far discutere

Molti interventi hanno puntato il dito contro la decisione arbitrale, giudicata eccessiva. Non sono mancate però le voci fuori dal coro. Tra queste c'è anche quella di Gianfelice Facchetti. Il figlio dell'indimenticato Giacinto, in una storia su Instagram ha scritto: “Quando a San Siro trionfava lo spirito olimpico era un’altra storia… mica come adesso con Bastoni. Accipicchia i bei tempi andati!”. Il riferimento è al celebre gol non convalidato a Sulley Muntari con Gianluigi Buffon tra i pali, uno degli episodi simbolo delle polemiche arbitrali in Italia.