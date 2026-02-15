Dopo la roboante vittoria del Konami Centre, Federico Guidi, allenatore della Roma Under 20, parla ai canali ufficiali giallorossi per commentare l'ottima performance dei suoi ragazzi: "È stata la partita forse più bella della stagione, in relazione anche all'avversario che avevamo di fronte. L'Inter è una squadra di grandissima qualità, chiaro che per i sei gol ha influito la superiorità numerica. Però c'è grande soddisfazione perché anche nel primo tempo abbiamo avuto tantissime occasioni, il 3-1 forse ci stava anche stretto. È stata una risposta da squadra, di ragazzi che nell'emergenza giocano in posizioni non consone a loro. C'è soddisfazione, questo è testimonianza di grande qualità e un'iniezione di fiducia e consapevolezza che i ragazzi devono avere dopo questa prestazione. Devono avere coscienza delle loro qualità, molto spesso si adagiano al risultato e alla situazione della partita invece devono continuare a fare un calcio dove si sentono protagonisti".