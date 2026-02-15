Nel post partita di Inter-Juventus, Alessandro Bastoni è finito al centro delle polemiche dopo aver causato l'espulsione di Kalulu a fine primo tempo. 

Nel mirino però non è finito solo il difensore dell'Inter ma anche sua moglie, Camilla Bresciani, e Azzurra, la figlia della coppia. Nei loro confronti sono stati pubblicati commenti vergognosi, insulti e minacce di ogni tipo.

Frasi shock che non vogliamo riportare. La coppia è stata costretta a bloccare i commenti sui social. 

Sezione: Focus / Data: Dom 15 febbraio 2026 alle 18:26
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro.
