Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Maurizio Compagnoni ha commentato l’episodio che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu in Inter-Juventus, puntando il dito contro la decisione arbitrale: "La Penna ha sbagliato, in quel momento non puoi avere la certezza - ha esordito -. L’ammonizione ci sta quando il fallo tattico ferma un’azione importante, ma qua era a 70 metri dalla porta: puoi dare il fallo ma non il secondo giallo. Basta il calcio di punizione".

Il giornalista ha poi aggiunto una riflessione sulla designazione arbitrale: "Senza gettare la croce addosso a La Penna, quando ho visto la designazione mi ha sorpreso vedere La Penna arbitro e Doveri quarto uomo.”

Un passaggio anche su Alessandro Bastoni, finito al centro delle polemiche per l’esultanza successiva al rosso e la possibile simulazione: “Ho un paio di conoscenze in comune con Bastoni, mi dicono che è un ottimo ragazzo e non lo dubito. Sarebbe bello e opportuno che nella prossima conferenza stampa ammettesse l’errore. Tutti possiamo sbagliare, fondamentale è chiedere scusa.”