Fulvio Collovati, che ha commentato Inter-Juventus per Radio Uno Rai, non usa mezzi termini nel commentare l'episodio famigerato dell'espulsione di Pierre Kalulu nel corso de 'Il Sabato al 90°': "È la fine del calcio. Ha ragione Daniele De Rossi, voglio che gli allenatori prendano posizione. E mi aspetto che una persona onesta come Cristian Chivu intervenga, e che anche Alessando Bastoni intervenga dicendo con onestà quello che è successo. Non possiamo esultare prendendo in giro la gente, hai preso in giro anche l'arbitro. Bisogna essere obiettivi per il bene del calcio. Mi aspetttavo da Chivu una risposta diversa in conferenza stampa, cosa c'è di male a dire che c'è stato un errore dell'arbitro? Tanto ormai la partita l'hai vinta... È un ragazzo intelligente e un allenatore perbene, ma mi sarei aspettato qualcosa di diverso". Poi accusa direttamente il designatore arbitrale Gianluca Rocchi: "Deve dare le dimissioni, ogni partita è contraddistinta da episodi".

Solo belle parole invece per Pio Esposito, autore del gol del momentaneo 2-1: "Io sarò stato un veggente, ma quando è entrato ho detto che riempirà l'area di rigore col suo fisico e sarà determinante coi colpi di testa. Nonostante la giovane età, poi, sa tenere a distanza l'uomo e sa combattere".