Stop ai commenti social. Dopo la valanga di minacce e insulti arrivati addosso ad Alessandro Bastoni, il difensore nerazzurro e la moglie Camilla hanno deciso di chiudere i commenti sui rispettivi profili.

"Bastoni non pensava a una coda di questo tipo dopo il caso della simulazione di sabato contro la Juventus. Invece, appena sveglio, ne ha viste di ogni in rete — pure la piccola figlia Azzurra è finita nel mirino – e ha letto continue petizioni per estrometterlo addirittura dalla Nazionale - racconta la Gazzetta -. Inevitabile attaccarsi al telefono con il club per provare a dare un senso a quanto stava accadendo: il difensore, turbato per la piega degli eventi, ha parlato sia con il tecnico Cristian Chivu, che l’aveva difeso per quanto possibile già nel dopo partita, sia con i dirigenti nerazzurri, a partire dal presidente Beppe Marotta. Ha ricevuto sostegno convinto, ha sentito la società stringersi attorno a lui: nessuno lo considera minimamente un simulatore, tutti hanno circoscritto l’accaduto a un semplice episodio da cartellino giallo. Durante la giornata, lo stesso Alessandro ha valutato se realizzare un post social per far sentire la propria voce sull’accaduto, ma alla fine ha preferito chiudersi in un più tattico silenzio. Meglio evitare di aggiungere altra legna al fuoco col rischio di essere equivocato. L’esultanza alle spalle di Kalulu, ciò che più ha fatto infuriare le tifoserie avversarie, è stato per lui quasi un riflesso condizionato figlio della tensione da derby di Italia: va da sé che oggi non lo rifarebbe con quella teatralità".

Bastoni è stato al centro anche delle reazioni di avversari che, per motivi diversi, non gli sono indifferenti come Chiellini (tra i due c'è un feeling datato) e Spalletti (suo ct in Nazionale nel recente passato). "Ha ascoltato l’accusa neanche tanto velata del designatore Gianluca Rocchi. Gli ha fatto male, ma non quanto quei messaggi in serie: “Buffone”, “Devi morire”, “Raccomandato”, “Pagliaccio” e così senza fine", si legge.