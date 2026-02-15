Il Corriere della Sera definisce la sfida di ieri sera tra Inter e Juventus come "uno show che racchiude tutto, il bello e il brutto, il lampo di classe di Zielinski che al 90' regala stavolta la rimonta vincente ai nerazzurri, ma anche l'espulsione di Kalulu a fine primo tempo che lascia ingiustamente la Juve in 10". È questa la sintesi del quotidiano generalista sul Derby d'Italia di San Siro.

La Juventus riesce a pareggiare con Locatelli nonostante l'inferiorità numerica, ma "il finale fa impazzire Chivu e i suoi ragazzi, che si liberano del tabù degli scontri diretti mai vinti (la serie si ferma a 14 con Juve, Milan e Napoli) e tengono un ritmo sempre più complicato da fermare".