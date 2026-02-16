"È stato il weekend di Inter-Juventus e delle polemiche, non si può che cominciare da qui". La premessa è di Fabio Capello, mai troppo tenero con i colori nerazzurri.
Ecco la sua disamina dei fatti sulla Gazzetta dello Sport: "Perché dire che la partita sarebbe stata diversa se l’arbitro La Penna avesse preso la giusta decisione sull’episodio Kalulu-Bastoni - senza il rosso per il francese, ma addirittura con l’espulsione del nerazzurro - è fin troppo ovvio. L’Inter sarebbe stata in dieci uomini e non la Juve - si legge -. Del fattaccio di San Siro mi hanno colpito in particolare due cose. La prima: un giocatore come Bastoni, di livello internazionale e punto fermo della nostra Nazionale, non può e soprattutto non deve comportarsi così. È stato qualcosa di molto brutto per tutti coloro che amano il calcio vederlo ingannare l’arbitro con una palese simulazione, tra l’altro da ammonito e quindi rischiando a sua volta il secondo giallo. La seconda: conosco molto bene Chivu, che è stato mio calciatore alla Roma, ma le sue parole nel dopogara mi hanno profondamente deluso. Il tecnico nerazzurro non è stato coerente con quanto aveva detto alla vigilia e alla fine ha dato l’impressione di giustificare ciò che è successo. Più delle sue parole, però, contano le sue azioni. Chivu ha tolto Bastoni all’intervallo perché sapeva esattamente che avrebbe rischiato restando in campo, dopo il brutto gesto sul rosso a Kalulu. Mi sarei aspettato dichiarazioni di ben altro tono, soprattutto dopo una vittoria".
Capello, poi, parla anche della classifica mutata in campionato dopo i 3 punti di Inter e Milan. "Gli otto punti di vantaggio sul Milan possono sembrare un vantaggio rassicurante, ma le difficoltà mostrate ancora una volta in uno scontro diretto lasciano qualche punto interrogativo e soprattutto la speranza di rimonta ad Allegri", spiega Capello.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:02 Galatasaray, Okan: "Inter favorita per lo scudetto. Calhanoglu? Lo aspettiamo a braccia aperte. Su Bastoni-Kalulu..."
- 10:48 Bodo Glimt-Inter, decisa la squadra arbitrale: fischia il tedesco Siebert
- 10:34 TS - Bodo-Inter, Barella e Calhanoglu titolari insieme. Probabile cambio in difesa. E ci sono tre diffidati
- 10:20 Adani: "Bastoni-Kalulu? Il calciatore simulerà sempre, ricordate Maradona nell'86. Ma serve che..."
- 10:16 videoChiellini arriva in Lega Serie A: "Saluterò Marotta". Ma sul resto soprassiede
- 10:06 Corsera - L'esultanza di Bastoni e quando Chiellini fece lo stesso in Juve-Inter: il precedente
- 09:52 TS - Kalulu-Bastoni, l'Inter fa quadrato: la posizione del club e le intenzioni del giocatore
- 09:38 Corsera - Inter-Juve, Marotta parlerà questa mattina prima dell'assemblea di Lega
- 09:24 GdS - Tunnel dell'orrore a San Siro: tutti contro tutti! Il giudice sportivo è chiamato a decidere
- 09:10 GdS - Niente punizioni da Gattuso: Bastoni sarà convocato. Ciò che preoccupa la Figc è...
- 08:56 Moratti: "Lamentele Juve esagerate, la storia insegna altro. Da Bastoni una simulazione 'entusiasta'"
- 08:42 Capello contro Bastoni e contro Chivu: "Ecco cosa mi ha colpito del fattaccio di San Siro. E Allegri può cullare sogni di rimonta..."
- 08:28 GdS - Bastoni tra social e campo: Chivu e Marotta l'hanno rassicurato. L'esultanza per il rosso...
- 08:14 Ranocchia: "Bastoni? Gogna inaccettabile, Chivu fa bene. L'Inter perse uno scudetto per un rigore su Bisseck"
- 08:00 Facchetti punge col gol di Muntari: "Quando a San Siro trionfava lo spirito olimpico..."
- 00:00 Il rumore dei nemici e dei trogloditi. Ora è Inter contro tutti: ci aspettano 13 battaglie nell'inferno
- 23:47 Arsenal pazzo per Esposito, ieri uno scout per osservarlo a San Siro. Ma l'Inter non apre all'addio
- 23:33 Valenti, all. Parma Femminile: "Rammarico per il risultato, ma orgoglio per la prestazione"
- 23:19 Giaccherini: "Braccio di Kalulu? Quella è una carezza. E l'esultanza di Bastoni non mi è piaciuta"
- 23:04 Compagnoni: "La Penna ha sbagliato, bastava la punizione per l'Inter. Sarebbe bello se Bastoni ammettesse l'errore"
- 22:50 L'Inter sfonda il muro dei 60 punti dopo 25 giornate: è la quinta volta nella storia. Solo tre volte...
- 22:42 Il Napoli frena, Santos lo salva nel finale. Con la Roma finisce 2-2: Conte a -11 da Chivu
- 22:35 Un sinistro d'oro, punita anche la Juve. Sono 12 assist: il dominio e i record di Dimarco
- 22:20 Esposito predestinato: è il secondo italiano più giovane a segnare con l'Inter contro la Juve
- 22:05 Zielinski nella storia, raggiunto Milik: è il giocatore polacco con più gol in Serie A
- 21:50 La Roma U20 travolge l'Inter, Guidi: "La partita più bella della stagione. Il 3-1 del primo tempo ci stava stretto"
- 21:35 Vilhjálmsdóttir: "Contenta di essere stata decisiva col mio gol. Con la Roma sfida emozionante"
- 21:20 Mandorlini vince il 'suo' derby d'Italia: alla prima da tecnico del Ravenna batte la Juve Next Gen
- 21:04 Genoa, De Rossi punge: "Meno male che è successo in Inter-Juventus, così l'hanno visto tutti"
- 20:49 Roma Primavera, Almaviva: "Abbiamo saputo reagire e rimetterla sulla nostra strada"
- 20:42 Napoli, Conte sorprende: "Ci sta uscire ai quarti di Coppa Italia"
- 20:35 Juventus, Conceicao e Kelly sui social: "Nonostante tutto, orgogliosi di essere bianconeri"
- 20:20 Massolin-Inter, le cifre definitive dell'affare. Spunta il retroscena: anche il Napoli lo voleva
- 20:14 Esposito incanta ancora. L'Arsenal e l'interesse dei top club: per l'Inter è intoccabile. Lo scenario per l'estate 2026
- 20:05 Si chiude la lunga crisi del Bologna: 2-1 al Torino, decidono Moro e Castro
- 19:52 Cagliari, Pisacane punge Chivu: "Ho sentito da poco le dichiarazioni di un allenatore che..."
- 19:37 Quando Chiellini disse: "La malizia fa parte del calcio". Oggi per il dirigente della Juve la storia è cambiata
- 19:23 Brocchi elogia Chivu: "Sta facendo un lavoro meraviglioso, ha cambiato la squadra sotto certi aspetti"
- 19:09 Orsi: "Da Bastoni mi aspettavo qualcosa di diverso, ma non facciamolo passare per mostro"
- 18:54 Collovati: "Il rosso a Kalulu la fine del calcio, Rocchi si dimetta. Bastoni dica cosa è successo"
- 18:40 Hernanes: "La mentalità di Bastoni e Vergara deve essere combattuta. I ragazzi devono giocare a calcio"
- 18:26 Inter-Juventus, la deriva social del calcio: insulti e minacce pesanti contro la famiglia Bastoni
- 18:12 Juventus, si ferma Holm: lesione al soleo sinistro, tra due settimane nuovi controlli
- 17:57 Bologna, Sartori: "Rosso a Kalulu? Episodio farà discutere a lungo. C'è preoccupazione se pensiamo al mondo arbitrale"
- 17:43 L'esplosione di San Siro al gol di Zielinski fa impazzire Javier Zanetti: "Sempre insieme"
- 17:30 Corsera - Inter-Juventus, uno show che racchiude tutto. Scontri diretti: i nerazzurri si liberano del tabù
- 17:16 Gioia Bruges: vittoria nel derby con il Cercle e a fine partita Stankovic pianta la bandierina del club nel terreno di gioco
- 17:02 Il guizzo di Pellegrino rilancia il Parma e affonda il Verona: è 2-1 al Tardini. Pari a reti bianche tra Cremonese e Genoa
- 17:00 La Russa fiume in piena: "Inter nuova Juve? Loro rubavano meglio. E Bastoni si è comportato meglio di quelli che..."
- 16:48 Ferri contro tutti, animi bollenti negli spogliatoi: la ricostruzione dell'alta tensione nell'intervallo di Inter-Juve
- 16:34 La Repubblica - Da Pjanic-Rafinha e Kalulu-Bastoni: Spalletti di nuovo vittima dell'arbitro in un Inter-Juventus
- 16:19 Caso Kalulu, John Elkann telefona a Gravina: l'AD di Exor sollecita soluzioni per il calcio italiano
- 16:05 Pio Esposito torna a La Spezia: il bomber nerazzurro al Picco per incitare gli ex compagni
- 15:50 Angolo Tattico di Inter-Juventus - Calha mette ordine, Mckennie alle spalle di Akanji, Bisseck si sovrappone al quinto
- 15:37 Inter Women, Piovani: "L'obiettivo è arrivare tra le prime tre. Al campionato ci crediamo"
- 15:24 Juventus, Kalulu furioso: pubblica su Instagram il momento dell'espulsione. Mostrando perplessità
- 15:09 Stage Italia Under 19, il nerazzurro Mattia Marello fra i quattro classe 2008 convocati da Bollini
- 14:55 videoAnimi infuocati in primo anello rosso dopo il gol di Zielinski: dirigenti Juventus insultati dai tifosi
- 14:41 Vilhjálmsdóttir pesca il jolly al 93esimo, l'Inter Women sbanca Noceto: Parma battuto 3-2
- 14:26 L'Udinese s'illude, il Sassuolo s'accende all'improvviso e la ribalta in 2 minuti: blitz esterno dei neroverdi
- 14:12 Chi si rivede: Erick Thohir torna a respirare aria di Inter. Incontro con Marotta in sede
- 13:58 Esposito a RAI Sport: "Un gol in Inter-Juve un sogno, penso di dovere ancora realizzare del tutto"
- 13:43 Inter-Roma U20, Up&Down - Disastro Kukulis, peggiore dei nerazzurri. Non basta Zouin, unica nota positiva
- 13:29 Cosmi: "Non crocefiggiamo ipocritamente Bastoni: regolamento assurdo. Chivu non mi è piaciuto"
- 13:15 Esposito a SM: "Il gol alla Juve il massimo che potevo sognare. Il rosso di Kalulu? Non devo commentare io"
- 13:00 Clamoroso a Interello, flop storico per l'Inter U20 di Carbone: la Roma infligge ai nerazzurri un terrificante 6-2
- 12:56 GdS - Il Bodo/Glimt al lavoro in Spagna: allenamenti a Marbella in vista dell'Inter
- 12:41 L'Inter Women fa visita al Parma: Piovani si affida al 3-5-2, le formazioni ufficiali
- 12:28 TS - Calhanoglu e Barella squalificati in campionato e titolari in Champions. In attacco c'è aria di staffetta
- 12:14 Il Podcast di FcIN - Inter-Juventus 3-2, l'analisi di Andrea Bosio: vittoria nella prestazione meno convincente